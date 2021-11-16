Никаких прорывов в критических переговорах Байдена с Си Цзиньпином

Когда в понедельник вечером президент Китая Си Цзиньпин просиял в Белом доме для виртуального саммита с президентом Джо Байденом, эти двое не нуждались в представлении.

«Мы провели очень много времени, разговаривая друг с другом, и я надеюсь, что мы сможем откровенно поговорить сегодня вечером», - сказал Байден, когда переговоры уже начались, сидя во главе стола в зале Рузвельта.

Трансляция на паре телеэкранов. Сидя в огромной комнате в Большом Зале Народов в Пекине, Си был столь же дружелюбен.

«Хотя это не так хорошо, как личная встреча, - сказал Си, когда саммит начался, - я очень рад видеть своего старого друга».

Это было благоприятное начало для некоторых из наиболее важных переговоров во время президентства Байдена, учитывая ухудшающиеся отношения между Вашингтоном и Пекином и реальность, признанную официальными лицами администрации, что управление отношениями США с Китаем будет составлять наиболее важную международную цель Байдена.

Приветливые приветствия в конечном итоге стали более серьезными, поскольку Байден выразил обеспокоенность по поводу прав человека, агрессии Китая в отношении Тайваня и торговых вопросов. По словам высокопоставленного представителя администрации, присутствовавшего на обсуждениях, на протяжении всего времени лидеры вели «здоровые дебаты».

Официальные лица заявили, что саммит продолжительностью три с половиной часа, который длился дольше, чем планировалось, предоставил двум мужчинам широкую возможность отклониться от заранее подготовленных тезисов для разговора. По словам официальных лиц, тон оставался «уважительным и прямолинейным».

Но долгожданный саммит не привел к серьезным прорывам - никто не ожидал этого раньше времени - и официальные лица отвергли идею, что саммит был призван облегчить отношения, которые становятся все более напряженными.

«Я не думаю, что цель заключалась в том, чтобы ослабить напряженность, или что это было результатом. Мы хотим быть уверенными в том, что конкуренция ведется ответственно, что у нас есть способы сделать это. Президент совершенно ясно дал понять, что будет участвовать в этой жесткой конкуренции », - сказал впоследствии высокопоставленный чиновник администрации.

Байден любит цитировать десятки часов и тысячи миль, которые он преодолел с Си, когда оба были вице-президентами своей страны. Он утверждал, что провел с президентом Китая больше времени, чем любой другой мировой лидер.

Но все изменилось с тех пор, как Байден, как он любит вспоминать, обедал с Си на Тибетском плато и описывал Соединенные Штаты одним словом: «возможности».

Сейчас две крупнейшие экономики мира находятся в состоянии ожесточенной напряженности в вопросах торговли, военной агрессии и прав человека. А Байден, который инициировал виртуальный саммит в понедельник вечером, оказывается в контакте с самым могущественным лидером Китая за последние десятилетия.

По словам высокопоставленного представителя администрации, во время саммита каждый из них рассказывал истории о своих путешествиях во времени, иногда цитируя слова друг друга из той эпохи.

По мере того, как переговоры продолжались, Байден сказал, что рассчитывает обсудить обширную и содержательную повестку дня.

«Как я уже сказал ранее, мне кажется, что наша ответственность как руководителей Китая и Соединенных Штатов - обеспечить, чтобы конкуренция между нашими двумя странами не переросла в конфликт, ни намеренный, ни непреднамеренный. Просто прямое соревнование, - сказал он, обращаясь к Си через переводчика.

«Мне кажется, мы должны установить некоторые ограждения здравого смысла, чтобы быть ясными и честными в тех случаях, когда мы не согласны, и работать вместе там, где наши интересы пересекаются», - продолжил Байден, прося общаться «честно и напрямую» по целому ряду обсуждаемых тем. обсуждение.

«Мы никогда не уходим, гадая, о чем думает другой мужчина», - сказал он.

После этого Белый дом заявил, что Байден выразил обеспокоенность нарушениями прав человека в отношении уйгурского меньшинства в западном Синьцзян-Провансе и в Тибете.

Тайвань, который в последние месяцы был источником повышенной напряженности, стал темой широкого обсуждения в ходе саммита. Байден подчеркнул важность политики «одного Китая» и прямо выразил обеспокоенность поведением Китая, которое угрожает стабильности в Тайваньском проливе. Но он не устанавливал никаких новых «ограждений», о которых упоминалось в начале переговоров.

Что касается Covid-19, Байден подтвердил важность прозрачности в предотвращении будущих вспышек заболеваний, что является намеком на нежелание Китая разрешить международное расследование причин нынешней пандемии.

И он затронул области, в которых США и Китай могут сотрудничать, в том числе по вопросам изменения климата. Обе страны недавно удивили наблюдателей на климатических переговорах COP26 в Шотландии совместным обещанием сократить выбросы.

После предположений, что Си может использовать встречу, чтобы пригласить Байдена на предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине, официальные лица заявили, что эта тема не возникла.

Должностные лица Белого дома надеялись, что крупная церемония подписания на Южной лужайке нового массового пакета общественных работ, которая состоялась за несколько часов до виртуального саммита Байдена, поможет сигнализировать о прогрессе в основной основе его внешней политики: доказательство того, что демократии могут действовать более эффективно, чем автократии как Китай. Он планировал подробно рассказать Си о новом пакете инфраструктуры.

По словам официальных лиц, тот факт, что законопроект был принят с помощью некоторых республиканцев, выполняя обещание Байдена работать по линии партий, помогает подтвердить его обещание доказать, что демократии могут работать.

Тем не менее, он все же вступил в переговоры в политически ослабленный момент. Его партия в этом месяце в Вирджинии показала плохие результаты на межгодовых выборах, и опросы по-прежнему показывают, что его рейтинг одобрения находится на одном из самых низких уровней его президентства.

Это резко контрастирует с Си, чья консолидация власти в Китае была закреплена на прошлой неделе, когда Коммунистическая партия Китая приняла историческую резолюцию, возвышающую его до двух самых могущественных предшественников - Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. Официальные лица заявили, что повышение статуса Си только усилило необходимость личной встречи с Байденом.

Почти каждая проблема, на которой сосредоточен Байден, как внутри страны, так и за ее пределами, связана с Китаем. Проблемы с цепочкой поставок, которые являются движущей силой инфляции в стране, частично связаны с дефицитом на китайских заводах. Борьба с изменением климата требует поддержки со стороны Си, который продемонстрировал некоторую готовность сотрудничать с Байденом в этом вопросе. Управление глобальными проблемными точками, такими как Северная Корея и Иран, требует координации с Пекином.

Байден является поклонником личных встреч и в начале своего президентства жаловался, что виртуальные встречи на высшем уровне, на которых иностранные лидеры отображаются на видеоэкранах, не могут воспроизвести химию личных встреч. Американские официальные лица говорят, что встречи лидеров еще более важны с Си, чье ближайшее окружение становится все меньше и меньше и который теперь обладает историческим уровнем власти.

Летом помощники надеялись организовать встречу между двумя мужчинами в кулуарах саммита Группы 20 в этом году в Риме. Но Си не покидал Китай почти два года, отчасти из-за опасений по поводу COVID-19. Поэтому Байден остановился на виртуальном саммите, чтобы продвинуть вперед свои два предыдущих телефонных разговора с Си.

«Есть что-то другое в том, чтобы увидеть кого-то физически, в глубине разговора, который вы можете вести, по сравнению с обычным разговором по телефону», - сказал ранее высокопоставленный чиновник администрации, описывая различные способы подготовки к видеоконференции по сравнению с обычным разговором. телефонный разговор.