Байден и Путин провели двухчасовую беседу по Украине

Президент Джо Байден и президент России Владимир Путин во вторник разговаривали в течение двух часов по защищенной видеосвязи. Ожидается, что встреча двух лидеров станет очень важной на фоне эскалации напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

В заявлении Белого дома по телефону говорится, что Байден «выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации российских сил вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военная эскалация».

Он также «подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии», - заявил Белый дом.

Два президента поручили своим соответствующим командам продолжить обсуждение, при этом Белый дом добавил, что «США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами».

Помимо украинского вопроса, лидеры двух стран обсудили «диалог США и России по вопросам стратегической стабильности, отдельный диалог о программах-вымогателях, а также совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран», - заявили в Белом доме.

На фотографии Белого дома со встречи видно, что во время видеозвонка госсекретарь Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и старший директор по России и Центральной Азии Эрик Грин сидели рядом с Байденом в ситуационной комнате.

Встреча началась в 10:07 по восточному времени и закончилась в 12:08. ET, по данным Белого дома.

Два лидера приняли участие в саммите в Женеве в июне прошлого года. Их последний публично известный звонок был в июле.

В течение последних нескольких месяцев Россия построила линии снабжения, включая медицинские части и топливо, которые могут выдержать затяжной конфликт, если Москва решит вторгнуться в Украину, сообщили CNN два источника, знакомых с последними оценками разведки. И недавние данные американской разведки оценивают, что Россия может начать военное наступление на Украине в течение нескольких месяцев, поскольку она собирает до 175 000 военнослужащих вдоль границы. В разведывательном сообществе США также считают, что Путин до сих пор не решил начать военное наступление на Украину.

Позже во вторник днем ​​Байден поговорит с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном - той же группой европейских союзников, с которой он встречался в понедельник вечером. Вторник знаменует собой последний полный рабочий день Меркель у власти.

В понедельник вечером лидеры обсудили «общую обеспокоенность наращиванием российской военной мощи на границах Украины и все более жесткой риторикой России», говорится в заявлении Белого дома.

«Лидеры договорились оставаться в тесном контакте по поводу скоординированного и всеобъемлющего подхода в ответ на наращивание военной мощи России на границах Украины», - сказал Белый дом в связи с призывом в понедельник.

Салливан также планирует проинформировать журналистов во вторник в 14:00. Инопланетянин из Белого дома.

В понедельник Пентагон подтвердил, что он продолжает наблюдать за «дополнительным военным потенциалом» российских войск на границе страны с Украиной.

«То, что мы продолжаем видеть и продолжаем видеть, - это дополнительные возможности, которые продолжает добавлять президент Путин, дополнительные военные возможности в западной части своей страны и вокруг Украины», - сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В последние дни официальные лица США взвешивали, вводить ли широкомасштабные санкции против России, чтобы удержать Путина от вторжения на Украину. Они включают новые действия против членов ближайшего окружения Путина и российских производителей энергии, а также один потенциальный «ядерный вариант» - отключение России от международной платежной системы SWIFT, используемой банками по всему миру.

Официальные лица заявили, что не было принято окончательных решений о том, применять ли новые санкции и когда, и заявили, что администрация Байдена в настоящее время ведет переговоры с европейскими партнерами, многие из которых имеют более тесные экономические отношения с Россией, в надежде на координацию. действие.

Помимо экономических санкций, администрация также изучает варианты потенциальной эвакуации граждан США из Украины, если Россия вторгнется в страну и создаст ужасную ситуацию с безопасностью, сообщили CNN полдюжины источников. Источники сообщили, что планированием действий на случай непредвиденных обстоятельств руководит Пентагон, и это происходит в то время, когда администрация информирует Конгресс о том, как готовятся США. На «мрачном» брифинге для сенаторов, проведенном высокопоставленным чиновником Госдепартамента Викторией Нуланд в понедельник вечером, Нуланд рассказала о пакете жестких санкций, который готовит администрация в ответ на возможное нападение России, но признала, что варианты сдерживания вторжения США вполне справедливы. limited, сказал человек, знакомый с брифингом.

Ожидалось, что российский лидер приедет на встречу во вторник со своими требованиями.

На прошлой неделе Путин заявил, что он призовет к заключению конкретных соглашений, которые исключили бы любое дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение его вооружений вблизи границ России. Если Путин скажет Байдену во вторник, что НАТО не должно принимать Украину в качестве члена - а он, как ожидается, сделает - Байден вряд ли согласится с этим требованием.

На этой неделе высокопоставленный чиновник администрации заявил, что США ведут «интенсивные дискуссии с нашими европейскими партнерами о том, что мы будем делать коллективно в случае серьезной российской военной эскалации».

Европейский Союз «продолжает полностью поддерживать Украину перед лицом российской агрессии», - заявила во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы ответим на любые дальнейшие агрессии увеличением и расширением существующих санкций», - добавила она.

Она также сказала, что ЕС «готов принять дополнительные ограничительные меры по согласованию с нашими партнерами».

«Рост экстремизма и автократии также может быть проблемой для безопасности стран. В этом контексте мы также должны говорить о российских военных передвижениях и их массированном наращивании вдоль восточной границы Украины », - продолжила она.

Это критическая история, и она будет обновлена.