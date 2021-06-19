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Питерец.ру » Политика » Байден оказался совсем не таким

Байден оказался совсем не таким

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ria.ru
Путин высказался о реальном образе американского президента

Критика в адрес Джо Байдена – одна из излюбленных тем некоторых СМИ. Они рисуют образ эдакого усталого от жизни старика, который по какой-то нелепой случайности стал президентом США. Нужно сказать, что такой образ создается республиканцами. Они раскачивают лодку, чтобы склонить чашу весов в свою пользу.

Конечно, Байден далеко не идеален. Некоторые его высказывания находятся за гранью дозволенного. Но это может быть частью стратегии, которую политик использует. Да, стратегия дикая и странная, но она тоже возможна, если дает результат.

«Питерец.ру» отмечает, что после встречи в Женеве президент Путин высказался о Байдене. Российский лидер заявил, что реальный образ американского президента совершенно отличается от того, который нам навязывают. Настоящий Джо Байден совершенно иной.

Конечно, Путину выгодно сейчас так говорить. В отношениях России и США наметились хоть какие-то минимальные подвижки. Поэтому выставлять Байдена как дряхлого старикана он не будет.

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