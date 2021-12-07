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Байден и Путин намерены провести телеконференцию в критический момент эскалации напряженности вокруг Украины

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Опубликовал: Вадик Котов
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CNN
Президент Джо Байден во вторник проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным

Президент Джо Байден во вторник проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что встреча двух лидеров станет очень важной на фоне эскалации напряженности между Россией и Украиной.
Согласно предварительному просмотру звонка в Белом доме, «лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет озабоченность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит, что Соединенные Штаты «поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что переговоры между Байденом и Путиным будут проходить по защищенной видеосвязи «за закрытыми дверями».

«Прямого эфира не будет. Думаю, мы покажем самое начало встречи. «Самое начало будет транслироваться, вся встреча пройдет за закрытыми дверями», - сказал он, передает ТАСС.

«Мы считаем, что это будет достаточно обширная и продолжительная видеоконференция, проводимая по защищенному каналу связи. Мы ожидаем, что он будет долгим », - добавил Песков.

Два лидера приняли участие в саммите в Женеве в июне прошлого года. Их последний публично известный звонок был в июле.
За день до звонка между США и Россией Пентагон подтвердил, что он продолжает наблюдать за «дополнительным военным потенциалом» российских войск вдоль границы страны с Украиной.

«То, что мы продолжаем видеть и продолжаем видеть, - это дополнительные возможности, которые продолжает добавлять президент Путин, дополнительные военные возможности в западной части своей страны и вокруг Украины», - сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Россия построила линии снабжения, включая медицинские части и топливо, которые могут выдержать затяжной конфликт, если Москва решит вторгнуться, сообщили CNN два источника, знакомых с последними оценками разведки. И недавние данные американской разведки оценивают, что Россия может начать военное наступление на Украине в течение нескольких месяцев, поскольку она собирает до 175 000 военнослужащих вдоль границы.
В последние дни официальные лица США взвешивали, вводить ли широкомасштабные санкции против России, чтобы удержать Путина от вторжения на Украину.
Они включают новые действия против членов ближайшего окружения Путина и российских производителей энергии, а также один потенциальный «ядерный вариант» - отключение России от международной платежной системы SWIFT, используемой банками по всему миру.
Официальные лица заявили, что не было принято окончательных решений о том, применять ли новые санкции и когда, и заявили, что администрация Байдена в настоящее время ведет переговоры с европейскими партнерами, многие из которых имеют более тесные экономические отношения с Россией, в надежде на координацию. действие.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге в понедельник для прессы, что Байден «будет ясно, - как мы публично заявили, - что мы готовим ряд экономических санкций или экономических вариантов, которые могут оказать пагубное влияние на российскую экономику».
Высокопоставленный представитель администрации заявил в понедельник, что США готовы принять «существенные экономические меры противодействия», призванные нанести «значительный и серьезный экономический ущерб российской экономике», если Путин продолжит военную эскалацию на Украине.
На прошлой неделе Путин заявил, что он призовет к заключению конкретных соглашений, которые исключили бы любое дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение его вооружений вблизи границ России. Если Путин скажет Байдену во вторник, что НАТО не должно принимать Украину в качестве члена - а он, как ожидается, сделает - Байден вряд ли согласится с этим требованием.
В понедельник вечером Байден позвонил европейским союзникам, чтобы обсудить «их общую озабоченность наращиванием российской военной мощи на границах Украины и все более жесткой риторикой России», говорится в заявлении Белого дома.
Лидеры, участвовавшие в звонке, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, призвали Россию снизить напряженность и заявили о поддержке суверенитета Украины. В заявлении Белого дома говорится, что лидеры «будут поддерживать тесный контакт, в том числе в консультации с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС, по согласованному и всеобъемлющему подходу».

На этой неделе высокопоставленный чиновник администрации заявил, что США ведут «интенсивные дискуссии с нашими европейскими партнерами о том, что мы будем делать коллективно в случае серьезной российской военной эскалации».
Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник перед телефонным разговором между США и Россией. Высокопоставленный чиновник администрации также сказал, что Блинкен выступит перед Зеленским перед встречей, а Байден поговорит с украинским лидером «в дни после звонка».

Источник: CNN
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