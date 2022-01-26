Студентка убита, три женщины ранены в результате стрельбы в Гейдельбергском университете в Германии

По данным полиции, одна женщина была убита и трое получили ранения после того, как 18-летний мужчина открыл огонь по студентам в лекционном зале Гейдельбергского университета на юго-западе Германии в понедельник.

Одинокий боевик, который был студентом университета, вошел в аудиторию, заполненную 30 людьми, около 12:24. по местному времени (17:24 по восточному времени), согласно данным немецкого филиала CNN n-tv. После нескольких выстрелов он скрылся из зала, а затем направил пистолет на себя, сообщили в полиции.

В 12:51 предполагаемый преступник был обнаружен полицией мертвым. При нем было две винтовки.

Зигфрид Коллмар, начальник полиции соседнего города Мангейм, сообщил, что в результате стрельбы были ранены четыре женщины. По словам властей, 23-летняя немецкая студентка, получившая ранение в голову, скончалась в больнице через несколько часов, а еще три молодые немки получили ранения в результате нападения.

По словам Коллмара, стрелок жил в Мангейме и сообщил о своем плане в сообщении WhatsApp непосредственно перед нападением.

По словам полиции, в сообщении стрелок сказал, что «люди должны быть наказаны» и что он хотел, чтобы его похоронили в море, а не на кладбище.

Главный прокурор Гейдельберга Андреас Херрген заявил, что стрелок был неизвестен властям до стрельбы. У него не было лицензии на огнестрельное оружие, и, по всей видимости, винтовки он купил за пределами Германии.

О возможных мотивах следователи пока не сообщают.

Полиция Мангейма сообщила, что после инцидента на место происшествия прибыли 400 полицейских.

Согласно его веб-сайту, Гейдельбергский университет является старейшим в Германии.