На юге Тайваня в результате пожара в жилом доме погибли 46 человек

По данным властей, по меньшей мере 46 человек погибли и десятки получили ранения в результате сильного пожара в здании на юге Тайваня в четверг.

Пожар начался в 13-этажном коммерческом и жилом здании в 2:54 утра по местному времени (14:54 по восточному времени) в районе Яньчэн города Гаосюн, сообщает официальное центральное информационное агентство Тайваня (CNA).

Спасательные операции все еще продолжаются, и более 377 спасателей прибыли на место происшествия, сообщил CNN представитель пожарного управления города Гаосюн. По его словам, как минимум 41 человек получил травмы.

Первоначально власти заявили, что число погибших составило семь, но начальник пожарной службы города Ли Чин-сю предупредил, что ожидается больше жертв, поскольку некоторые люди все еще могут оказаться в ловушке в жилой части здания, между седьмым и одиннадцатым этажами.

По сообщению CNA, к месту происшествия было задействовано 139 пожарных машин и машин скорой помощи, которые потушили пожар к 7:17 утра (7:17 вечера по восточному времени). К полудню были спасены не менее 62 человек в возрасте от 8 до 83 лет.

По данным CNA, в здании проживает более 100 жителей, многие из которых являются пожилыми людьми с ограниченными физическими возможностями.

По данным CNA, неясно, что стало причиной пожара. Согласно отчету, местная полиция изучает записи с камер наблюдения и заявила, что не может исключить человеческий фактор.

Ли сказал CNA, что число жертв было высоким из-за сочетания факторов: пожар произошел в одночасье; большинство жителей были пожилыми людьми; лестничные клетки были забиты мусором; а строительные материалы не соответствовали нормам пожарной безопасности.

Мэр Гаосюна Чен Чи-май извинился на вечерней пресс-конференции.

Он пояснил, что первые шесть этажей здания были построены для коммерческого использования, а седьмой и выше - для жилья.

Хотя на первых шести этажах уже не было никаких предприятий, там было несколько легковоспламеняющихся предметов. По словам Чена, это была одна из основных причин тяжелых раненых.

Президент Тайваня Цай Инь-вэнь выразила «глубочайшие соболезнования» жертвам пожара в своем сообщении в Facebook.

Цай пообещала, что ее правительство «приложит максимум усилий» для спасения тех, кто оказался в ловушке, переселит жителей, пострадавших от пожаров, и предоставит необходимую помощь семьям жертв.

«Столкнувшись с этой серьезной аварией, мы выражаем наши глубочайшие соболезнования жертвам и желаем раненым скорейшего выздоровления», - написала она в четверг днем ​​по местному времени.