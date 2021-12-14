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Питерец.ру » События в мире » 7 человек погибли в результате ДТП в Венгрии

7 человек погибли в результате ДТП в Венгрии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
7 человек погибли и 4 получили ранения, когда автомобиль с сербскими номерными знаками с мигрантами врезался в дом в Венгрии

По сообщению полиции, семь человек погибли и четверо получили ранения, когда автомобиль с сербскими номерными знаками с мигрантами врезался в дом в Венгрии поздно вечером в понедельник после того, как его водитель отказался остановиться для проверки.
Как сообщили агентству MTI во вторник, водитель увидел, что полиция проверяет автомобили в деревне Морахалом недалеко от границы с Сербией, и попытался избежать их, уйдя на скорость.
Автомобиль с 10 мигрантами направлялся в сторону города Сегед, затем врезался в дом и перевернулся.

Полиция сообщила, что водитель, который также был ранен, задержан и против него будет возбуждено уголовное дело за торговлю людьми, приведшую к массовому ДТП со смертельным исходом.

Авария произошла недалеко от границы Венгрии, члена Евросоюза, с Сербией, не входящей в блок. Правительство премьер-министра Виктора Орбана построило забор в 2015 году в разгар кризиса с мигрантами, когда сотни тысяч людей перебрались через него в сторону Западной Европы.
Жесткая антииммиграционная позиция Орбана помогла его консервативной партии Fidesz выиграть переизбрание в 2018 году. На прошлой неделе 2419 мигрантов были остановлены на границах Венгрии, как показывают данные, опубликованные полицией.

Источник: CNN
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