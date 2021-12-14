В результате нападения боевиков в индийском Сринагаре трое полицейских убиты, 11 ранены

По данным местной полиции, в результате нападения боевиков в индийском Кашмире трое полицейских погибли и еще 11 получили ранения.

Группа полицейских возвращалась в полицейский городок, когда три боевика открыли огонь по полицейской машине за пределами главного города Сринагара, говорится в пресс-релизе полиции. Сразу после этого боевики скрылись.

Началась массовая поисковая операция, район оцеплен.

По словам Манзура Ахмеда, командира батальона, двое офицеров скончались в понедельник, а третий скончался от полученных ран рано утром во вторник.

Премьер-министр Нарендра Моди запросил подробную информацию о нападении и выразил соболезнования семьям погибших, говорится в сообщении его офиса в твиттере.

Гималайский регион, на который полностью претендуют Индия и Пакистан, но контролируются ими только частично, на протяжении более 70 лет был эпицентром зачастую жестокой территориальной борьбы между соседями, обладающими ядерным оружием.

В 2019 году правительство Индии лишило бывший штат Джамму и Кашмир его полуавтономной государственности, наложив жесткую многомесячную изоляцию и разделив спорный регион на две федерально управляемые союзные территории.

Поскольку в этом году начались меры безопасности и ограничения на COVID-19, в регионе резко возросло количество нападений на сотрудников службы безопасности.

Ранее в понедельник двое боевиков были застрелены на блокпосту, установленном на окраине Сринагара, после обстрела полиции.

«Полиция открыла ответный огонь, убив двух боевиков», - сказал начальник полиции Кашмира Виджай Кумар.