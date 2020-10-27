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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчину подозревают в педофилии

В Петербурге мужчину подозревают в педофилии

0
68
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Жителя Красносельского района Петербурга подозревают в педофилии.

Жителя Красносельского района Петербурга подозревают в педофилии. На 34-летнего мужчину заявил 42-летний сантехник, отец несовершеннолетней школьницы. По его словам, в минувшую субботу подозреваемый заманил в свою квартиру на проспекте Героев его 15-летнюю дочь и совершил насильственные действия сексуального характера.
Материал передан следователю СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным Агентства, в 2001 году подозреваемый был суди за грабеж в составе группы, но получил условный срок из-за неких смягчающих обстоятельствах.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красносельский район педофил
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