Жителя Красносельского района Петербурга подозревают в педофилии. На 34-летнего мужчину заявил 42-летний сантехник, отец несовершеннолетней школьницы. По его словам, в минувшую субботу подозреваемый заманил в свою квартиру на проспекте Героев его 15-летнюю дочь и совершил насильственные действия сексуального характера.
Материал передан следователю СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным Агентства, в 2001 году подозреваемый был суди за грабеж в составе группы, но получил условный срок из-за неких смягчающих обстоятельствах.
В Петербурге мужчину подозревают в педофилии
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Опубликовал: Fedorov
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Жителя Красносельского района Петербурга подозревают в педофилии.
Жителя Красносельского района Петербурга подозревают в педофилии. На 34-летнего мужчину заявил 42-летний сантехник, отец несовершеннолетней школьницы. По его словам, в минувшую субботу подозреваемый заманил в свою квартиру на проспекте Героев его 15-летнюю дочь и совершил насильственные действия сексуального характера.
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