В Петербурге мужчину подозревают в педофилии

Жителя Красносельского района Петербурга подозревают в педофилии. На 34-летнего мужчину заявил 42-летний сантехник, отец несовершеннолетней школьницы. По его словам, в минувшую субботу подозреваемый заманил в свою квартиру на проспекте Героев его 15-летнюю дочь и совершил насильственные действия сексуального характера.

Материал передан следователю СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным Агентства, в 2001 году подозреваемый был суди за грабеж в составе группы, но получил условный срок из-за неких смягчающих обстоятельствах.