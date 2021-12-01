Южная Корея сообщает о рекордном количестве ежедневных случаев Covid-19

Согласно пресс-релизу Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), во вторник в Южной Корее было зарегистрировано 5123 новых случая заболевания Covid-19, что является рекордным показателем за один день.

KDCA сообщило, что 5075 новых случаев заражения были переданы на месте, из них 4110 были обнаружены в столичном районе Сеула.

По данным KDCA, страна также сообщила о 34 дополнительных смертельных случаях, в результате чего общее число погибших составило 3658 человек. По данным KDCA, около 723 пациентов находятся в критическом состоянии.

Южная Корея сообщила в общей сложности о 452 350 случаях.

По данным KDCA, по состоянию на среду 82,9% населения получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19, а 79,9% были полностью вакцинированы.

Предполагаемые случаи заболевания препаратом Омикрон: Южная Корея расследует как минимум два предполагаемых случая заболевания препаратом Омикрон, результаты которого должны быть получены в среду.

Между тем, министерство здравоохранения Южной Кореи и KDCA вместе с соответствующими министерствами сформируют целевую группу для реагирования на вариант Omicron.