Прием обычных пациентов

«Питерец.ру» сообщает, что в Мариинской больнице начали принимать пациентов без коронавируса. Для этих целей в учреждении выделят около тысячи коек. Со вчерашнего дня возобновили прием во многих отделениях.

Прибывшим пациентам будут делать экспресс-тест на коронавирус и брать другие анализы, после чего примут решение в какой зоне разместить этих людей. Для ковидных больных здесь оставят 90 коек. 72 из них предназначены для обычных пациентов с covid-19, 18 коек расположены в отдельном корпусе для реанимации.

Возобновление приема пациентов – важный этап для восстановления городского здравоохранения. Пандемия коронавируса заставила медиков бросить основные силы на борьбу с этим заболеванием. При этом другие больные не всегда имели возможность получить своевременную медпомощь. Теперь ситуация начинает меняться.