В Петербурге разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом

«На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Петербурге остается напряженной. В последние дни ежесуточная заболеваемость превышала тысячу человек. Ежедневно госпитализируется более 600 пациентов», - отметил вице-губернатор Олег Эргашев. «В ближайшие дни мы увеличиваем коечные мощности для оказания медицинской помощи заболевшим».

Сегодня приём пациентов с COVID-19 начинает Мариинская больница. В стационаре развернуты 586 инфекционных и 42 реанимационные койки. При этом в учреждении сохраняются 152 койки для оказания плановой высокотехнологичной медицинской помощи по нескольким направлениям - онкология, кардиология, урология, офтальмология, гинекология, травматология-ортопедия и роботическая хирургия. В штатном режиме будет работать амбулаторно-консультативное отделение.

С 06 ноября прием пациентов с коронавирусом возобновит федеральное учреждение - Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г.Соколова. Здесь подготовлены 300 коек. С 10 ноября к оказания медицинской помощи заболевшим новой коронавирусной инфекцией будет привлечены мощности Городской больницы № 2, в которой подготавливаются 900 коек.

Сегодня в Петербурге пациентов с COVID-19 принимают 18 стационаров, развернуты 8653 койки, из которых свободно 803 койки (9 %). На 05.11.2020 выявлены 1093 случая заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 675 человек, выписаны из больниц 499 человек.