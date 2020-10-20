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Питерец.ру » Общество » Что с койками для больных covid-19?

Что с койками для больных covid-19?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
permkrai.ru
Сколько свободных коек для больных коронавирусом осталось в Петербурге?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице появилось еще 350 коек для больных covid-19. Принимать таких пациентов стала Николаевская больница, которая находится в Петергофе. В стационаре отведено 69 мест для больных, которые нуждаются в использовании аппарата ИВЛ.

Получается, что сейчас в городе имеется 6165 коек для коронавирусных больных. При этом свободными остаются 1122 места. Это менее 20% всего коечного фонда. Всего в Петербурге более 15 тыс. больных, и это число продолжает расти. Ежедневно количество зараженных коронавирусом увеличивается.

Специалисты считают, что пик заболеваемости продлится до конца октября – середины ноября. Однако точные прогнозы здесь давать сложно. Практика показывает, что подобные прогнозы далеко не всегда сбываются.

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