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Питерец.ру » События в мире » Премьер-министр Пакистана назвал массовые убийства «днем позора» страны

Премьер-министр Пакистана назвал массовые убийства «днем позора» страны

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Премьер-министр Пакистана назвал жестокое массовое убийство гражданина Шри-Ланки «днем позора для Пакистана»

Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал жестокое массовое убийство гражданина Шри-Ланки в пятницу «днем позора для Пакистана».
Комментарии Хана прозвучали после того, как гражданин Шри-Ланки, работавший в пакистанской провинции Пенджаб, был убит, а затем сожжен толпой после того, как его обвинили в богохульстве против пророка Мухаммеда, по словам Усамы Мехмуда, представителя полиции Пенджаба.
Инцидент произошел в пятницу в пенджабском городе Сиалкот.

Хан назвал случившееся «ужасающей атакой линчевателей» и сказал, что руководил расследованием.

«Пусть не будет ошибки, виновные будут наказаны по [всей] строгости закона. Аресты продолжаются », - сказал Хан в пятницу в Twitter.

По словам Хуррама Шехзада, представителя полиции Сиалкота, убитым был буддийский директор фабрики по имени Пранта Кумар.
По словам Шехзада, с тех пор тело Кумара было извлечено из рук банды и доставлено в местную больницу.
Комиссия по правам человека Пакистана осудила инцидент и заявила: «Жестокость, с которой банда Сиалкота замучила до смерти шри-ланкийца по надуманным обвинениям в богохульстве, должна показать мрачную реальность нарастающей радикализации в Пакистане».

Главный министр Пенджаба Усман Буздар сказал в твиттере, что генеральному инспектору полиции поручено расследовать инцидент.

Пакистан часто подвергается насилию со стороны линчевателей против людей, обвиняемых в богохульстве. Этим летом банда ворвалась в полицейский участок на окраине столицы Исламабада, чтобы линчевать двух мужчин, обвиняемых в осквернении мечети.
CNN обратился в посольство Шри-Ланки за комментариями.

Источник: CNN
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