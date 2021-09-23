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Новый премьер-министр Ливана ищет «быстрые решения»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Новый премьер-министр Ливана ищет «быстрые решения», чтобы помочь своей стране выйти из экономического кризиса

Новый премьер-министр Наджиб Микати призвал народ Ливана довериться его правительству, поскольку он ищет «быстрые решения», чтобы помочь своей экономически разрушенной стране.
В своем первом интервью международному СМИ с момента формирования правительства неделю назад Микати признал, что некоторым ливанцам будет трудно поверить в него и его правительство после того, как в прошлом многие политики подвели их.
Но, сказал он CNN, «пора иметь правительство», чтобы принимать решения и покончить с политическим вакуумом в стране до выборов, которые запланированы на май следующего года.

«Я делаю быстрые, быстрые исправления, которые (должны) быть сделаны немедленно, особенно в области энергетики, здравоохранения, образования, работы и прозрачности, и показываю ливанцам, что есть управление. Есть прозрачность. Вот что мы пытаемся сделать. И, надеюсь, это займет », - сказал он. Он не пояснил, как он будет выполнять эти исправления.

Микати, миллиардер, который ранее занимал пост временного премьер-министра в 2005 и 2011 годах, возглавляет кабинет министров, который будет руководить экономической депрессией, которую Всемирный банк считает одной из худших в мире с середины 19 века.
И хотя в правительстве появились новые лица, многие были выбраны тем же политическим истеблишментом и группами, обвиненными в коррупции, которая привела к экономическому краху страны.
Одна из самых неотложных экономических проблем, стоящих перед новым правительством, - это дорогостоящая программа субсидирования страны.
Правительство Ливана повысило цены на нефть более чем на 37% в пятницу, поскольку страна продолжает отменять субсидии на импорт в попытке привлечь международную денежную помощь.
Ожидается, что это решение приведет к увеличению цен для ливанцев, которые уже борются с стремительно растущим уровнем бедности.
Но, по словам Микати, около 74% из более чем 10 миллиардов долларов в виде субсидий были «неправомерно использованы торговцами и коррумпированными людьми» в Ливане за последний год - и эта программа является неустойчивой.
«Субсидии почти отменены, потому что у нас больше нет денег или резервов для субсидирования нефти или других товаров», - сказал Микати CNN. «Мы собираемся сохранить субсидии на лекарства, но субсидии на другие товары будут отменены».
По словам Микати, важно прекратить субсидии, чтобы начать переговоры с Международным валютным фондом, Всемирным банком и международным сообществом.
Центральный банк Ливана опубликовал в прошлом месяце заявление, в котором говорится, что топливные субсидии используются предприятиями. Только в июле было выплачено около 800 миллионов долларов в виде субсидий на импорт, но нехватка топлива все еще существовала.

Микати: Хезболлу нельзя обойти

Ливан провел 13 месяцев без полностью сформированного правительства с тех пор, как бывший премьер-министр Хасан Диаб ушел в отставку после смертоносного взрыва в порту Бейрута в прошлом году.
По словам Микати, сейчас он нуждается в поддержке со стороны арабского мира.

«Ливан - крошечная маленькая страна в арабском мире, и мы ждем, чтобы старший брат из всех арабских стран пришел взять нас за руку и вывести Ливан из этой неразберихи», - сказал Микати. «Стабильный Ливан принесет пользу всему арабскому миру».

Отвечая на вопрос о наличии союзников 'Хезболлы' в его правительстве, Микати сказал: 'Хезболла как политическая партия существует в Ливане ... Я не могу обойти эту партию'.
Арабские страны еще не позвонили Микати с момента формирования его правительства на прошлой неделе, однако он по-прежнему оптимистичен, что получит «положительный ответ», - сказал Микати.
Премьер-министр добавил, что на прошлой неделе ему звонили члены администрации США, и все они поддерживали его правительство, но президент США Джо Байден ему не звонил.
В четверг 'Хезболла' выставила напоказ танкеры с иранским топливом в ливанской долине Бекаа, игнорируя санкции США. Однако Микати сказал, что отгрузка топлива не была одобрена правительством Ливана.

«Правительство Ливана не одобрило это ... поэтому я не верю, что к ливанскому правительству будут применены какие-либо санкции», - сказал он.

Между тем, спустя более чем год после взрыва в порту, все еще остается много безответных вопросов о том, что привело к трагедии.
Микати повторил, что призывает к международному расследованию взрыва.

«Я не могу сказать, кто, но определенно виноват кто-то», - сказал он.
Источник: CNN
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