Израильская полиция задержала четверых из шести сбежавших палестинских заключенных

Израильская полиция сообщает, что четверо из шести мужчин, сбежавших из тюрьмы на севере Израиля в понедельник, были вновь задержаны.

Первые двое были арестованы в пятницу вечером в Назарете, примерно в 30 километрах (18 милях) от тюрьмы Гильбоа, где произошел побег, в то время как двое других беглецов были задержаны рано утром в субботу в деревне Умм-эль-Ганам, около 25 километров (15 миль) от тюрьмы.

На фотографиях и видео, распространяемых в социальных сетях в пятницу вечером, видно, как первые два человека - Махмуд Аль-Ардда и Якуб Аль-Кадри - сидят отдельно в полицейских машинах, пока полицейские охраняют их после ареста.

В заявлении полиции в субботу говорится, что Закария Зубейди и Мохаммед Аль-Ардда были обнаружены на стоянке для грузовиков после операции с участием солдат, полиции и сотрудников разведки.

На видео, опубликованном полицией, видно, как двух мужчин с завязанными глазами и в наручниках проводят к полицейским машинам после ареста.

Новость о повторном поимке немного ослабит давление на израильские власти, оставшиеся после того, как выяснилось, что шестеро мужчин смогли воспользоваться подземными переходами, построенными для проведения дренажной системы тюрьмы, чтобы помочь им сбежать.

Израильские СМИ также сообщили, что тюремные сторожевые вышки остались без людей или охранники спали, когда произошел побег. Власти не подтвердили эти сообщения.

В израильских СМИ также стало известно, что тюремные чертежи с изображением проходов были загружены в Интернет архитекторами здания, хотя неизвестно, воспользовались ли заключенные этой информацией при побеге.

Пятеро мужчин являются членами боевой группировки «Исламский джихад». Мохаммед аль-Ардда и Махмуд аль-Ардда - братья. Зубейди - бывший командир вооруженного крыла крупнейшей палестинской фракции ФАТХ.

По словам представителя Пенитенциарной службы Израиля, побег привел к усилению мер безопасности в израильских тюрьмах, включая перемещение заключенных в другие учреждения.

Ракета была выпущена из Газы по Израилю поздно вечером в пятницу, что почти наверняка было задумано как ответ на задержание людей. По словам военных, запуск был перехвачен израильской системой ПВО «Железный купол», и сообщений о каких-либо повреждениях не поступало.

В ответ на это израильские военные заявили, что атаковали пулеметный пост, склад и военный комплекс ХАМАС в Газе.

Побег шести заключенных всю неделю привлекал все внимание израильтян и палестинцев. Для многих палестинцев побег из тюрьмы стал символом сопротивления. Мустафа Баргути, давний независимый голос в палестинской политике, сказал, что новость о том, что некоторые из мужчин были схвачены, «не умаляет их героических достижений».

«Шесть боевиков сражались и продолжают сражаться голыми руками в течение нескольких дней в доблестной битве против израильской армии и всех ее служб безопасности, а также технических и финансовых возможностей», - сказал он.

Министр общественной безопасности Израиля Омер Барлев поблагодарил силы безопасности за их усилия по задержанию четырех из шести человек и пообещал, что двое оставшихся беглецов также будут пойманы.

И он также подтвердил сообщения в израильских СМИ о том, что арабские граждане Израиля помогали полиции в их розысках, написав в Твиттере:

«Я хотел бы поблагодарить израильских арабских граждан, которые помогли поймать заключенных. Четыре дня беглецы бродили, полагая, что найдут убежище и помощь среди израильских арабов, но они ошибались. Куда бы они ни пошли и где бы их ни опознали, арабские граждане отклоняли их просьбу и звонили в полицию. Молодцы все ответственные граждане!»