Премьер заболел коронавирусом

«Питерец.ру» сообщает, что у главы российского правительства Михаила Мишустина обнаружена коронавирусная инфекция. Причем эту информацию подтвердил сам премьер. Он заявил об этом во время прямой видеосвязи с президентом Путиным.

Мишустин сообщил, что уходит на самоизоляцию, но заверил главу государства о продолжении работы правительства в штатной режиме. Премьер-министр предложил, чтобы обязанности руководителя Кабмина временно исполнял его заместитель Андрей Белоусов. Владимир Путин пожелал Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления и одобрил кандидатуру Белоусова.

Мы видим, что коронавирусом может заразиться любой человек. Потому жителям города и страны нужно по-прежнему серьезно относиться к мерам предосторожности, которые рекомендуют специалисты.