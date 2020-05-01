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Питерец.ру » Политика » Премьер заболел коронавирусом

Премьер заболел коронавирусом

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
У главы российского Кабмина был обнаружен коронавирус

«Питерец.ру» сообщает, что у главы российского правительства Михаила Мишустина обнаружена коронавирусная инфекция. Причем эту информацию подтвердил сам премьер. Он заявил об этом во время прямой видеосвязи с президентом Путиным.

Мишустин сообщил, что уходит на самоизоляцию, но заверил главу государства о продолжении работы правительства в штатной режиме. Премьер-министр предложил, чтобы обязанности руководителя Кабмина временно исполнял его заместитель Андрей Белоусов. Владимир Путин пожелал Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления и одобрил кандидатуру Белоусова.

Мы видим, что коронавирусом может заразиться любой человек. Потому жителям города и страны нужно по-прежнему серьезно относиться к мерам предосторожности, которые рекомендуют специалисты.

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