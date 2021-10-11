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Президент Чехии в реанимации после переговоров о драматичных выборах

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Президент Чехии Милош Земан был помещен в реанимацию в воскресенье

Президент Чехии Милош Земан был помещен в реанимацию в воскресенье, вскоре после переговоров с премьер-министром страны-популистом, чье руководство оказалось на волоске после драматических выборов.
Президент играет решающую роль в назначении следующего премьер-министра после выборов. Но политическое будущее Чешской Республики сейчас находится в подвешенном состоянии, в то время как Земан лечится в Центральном военном госпитале Праги.

«Причиной госпитализации [Земана] являются осложнения от болезней, от которых он лечился», - сказал доктор Мирослав Заворал в коротком заявлении для прессы в воскресенье, добавив, что пока не может говорить о прогнозе.

На видео, снятом за пределами президентского замка в Ланах, к западу от Праги, видна скорая помощь, выезжающая из комплекса в сопровождении полиции и лимузинов.

77-летний Земан в последние годы страдал от ряда проблем со здоровьем. По совету своего врача он проголосовал на всеобщих выборах в пятницу в резиденции президента, а не в школе в Праге, как было запланировано ранее.

Поступление Земана в больницу стало поворотным моментом в принятии решения о новом руководстве Чешской Республики. Действительно, одна из основных конституционных ролей президента - выбрать следующего премьер-министра для формирования правительства.
Земан был доставлен в больницу вскоре после разговора с премьер-министром Андреем Бабишем - на следующий день после всеобщих выборов, когда правящая партия Бабиша ANO, похоже, потеряла контроль над властью, а две оппозиционные коалиции, получившие большинство, заявили, что планируют сформировать следующее правительство вместе.
Земан не сказал, когда и кого попросят сформировать следующее правительство. Но ранее он указывал, что обратится к лидеру крупнейшей отдельной партии, а не коалиции.
Еще больше усложняет ситуацию то, что правящая партия АНО Бабиша получила большинство мест среди отдельных партий, но не имеет четкого пути к большинству в нижней палате.

Драматический день у урны для голосования

По данным Чешского статистического управления, партия АНО Андрея Бабиша была вытеснена двумя оппозиционными коалициями, пытавшимися свергнуть его, с наименьшей границей.
Правоцентристский альянс Spolu (Вместе) получил наибольшее количество голосов с 27,79% бюллетеней, за ним следует партия АНО Бабиша с 27,12% и центристская коалиция PirStan с 15,62%.

«Мы - изменение. Вы - изменение », - заявил в субботу лидер коалиции Spolu Петр Фиала, заявив о своей победе перед ликующей толпой.

Лидер коалиции «ПирСтан» Иван Бартош заявил, что переговоры со Сполу «о возможностях формирования нового правительства», скорее всего, начнутся в субботу.

«Доминирование Андрея Бабиша закончилось, и демократические партии показали, что эпоха хаоса, вероятно, останется позади», - сказал Бартош.

После получения в субботу 108 мест в 200-местной нижней палате, переговоры между двумя коалициями, которые проводили кампанию против Бабиша, закончились тем, что лидеры пяти партий объединенных коалиций подписали меморандум о совместной работе над формированием следующего правительства.
Новое правительство отдалит Чешскую Республику от популистских партий в Венгрии и Польше, которые все чаще подвергаются критике за отказ от демократических ценностей Европейского Союза.
Жесткие выборы также происходят через несколько дней после расследования Pandora Papers спорных финансовых сделок Бабиша и других мировых лидеров. В отчете утверждалось, что чешский премьер-министр тайно перевел 22 миллиона долларов через офшорные компании на покупку поместья на Французской Ривьере в 2009 году, прежде чем он занялся политикой.
Отвечая в Твиттере, Бабиш сказал, что «никогда не совершал ничего противозаконного».

По данным Bloomberg, бизнесмен, состояние которого составляет около 3,4 миллиарда долларов, Бабиш выступал против элиты с тех пор, как стал премьер-министром в 2017 году, пообещав принять меры по уклонению от уплаты налогов.
Но его премьерство преследовали давние обвинения в финансовых нарушениях.

Источник: CNN
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