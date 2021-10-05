Парламент Эфиопии утвердил Абия Ахмеда на посту премьер-министра

В понедельник парламент Эфиопии утвердил действующего президента Абия Ахмеда на посту премьер-министра на пятилетний срок, укрепив его власть внутри страны на фоне растущей международной озабоченности по поводу того, как его правительство управляет конфликтом на севере Эфиопии.

На июньских выборах партия Абия одержала убедительную победу. Он был приведен к присяге в понедельник, а позже в столице страны Аддис-Абебе состоялась церемония, на которой присутствовали главы нескольких африканских государств.

Президент Sahle-Work Zewde сообщил парламенту в понедельник, что в число приоритетов правительства входит снижение инфляции, которая в этом году колебалась в районе 20%, и стоимости жизни, а также сокращение безработицы.

Организация Объединенных Наций предупредила, что сотни тысяч людей страдают от голода в разрушенном войной северном регионе Эфиопии Тыграй. 11 месяцев назад там разгорелся конфликт между федеральными войсками и силами, верными Народно-освободительному фронту Тиграяна (НФО), политической партии, которая контролирует Тиграй. Тысячи погибли, и более 2 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

В четверг Эфиопия объявила о высылке семи высокопоставленных должностных лиц Организации Объединенных Наций и дала им 72 часа на отъезд, что ООН отклонила.

Эфиопия обвинила должностных лиц ООН в перенаправлении помощи и коммуникационного оборудования НФОТ, отказе потребовать возврата грузовиков с гуманитарной помощью, развернутых в Тигре, нарушении мер безопасности и распространении дезинформации.

Соединенные Штаты также осудили изгнание и предупредили, что без колебаний применит односторонние санкции против тех, кто препятствует гуманитарным усилиям.

Абий был назначен премьер-министром правящей тогда коалицией в 2018 году и пообещал политические и экономические реформы.

Через несколько месяцев после вступления в должность он снял запрет на деятельность оппозиционных партий, освободил десятки тысяч политических заключенных и предпринял шаги по открытию одного из последних неиспользованных рынков Африки.

Его правительство теперь сталкивается с обвинениями со стороны правозащитных групп в том, что оно отказывается от некоторых новых свобод, что оно отрицает.

В ходе июньского голосования Партия процветания Абия получила 410 из 436 оспариваемых мест в парламенте из общего числа 547 мест. Проблемы безопасности и логистики задержали голосование на остальных 111 местах.

Оппозиционные партии «Эзема» и «Национальное движение Амхары» (НАМА) получили менее 10 мест в июньском голосовании.

30 сентября проголосовали еще 47 округов. Результаты из этих регионов еще не объявлены, но не повлияют на общий результат.