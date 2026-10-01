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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан мужчина, ограбивший женщину у банкомата на Заневском проспекте

В Петербурге задержан мужчина, ограбивший женщину у банкомата на Заневском проспекте

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Опубликовал: Антон78
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ВКонтакте
В Петербурге сотрудниками полиции задержан подозреваемый в грабеже у банкомата

25 сентября к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о краже в магазине на Заневском проспекте. Неизвестный мужчина отобрал наличные у женщины.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что около 14:10 возле банкомата злоумышленник вырвал из рук 50-летней петербурженки 4 500 рублей и убежал.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 161 УК РФ.

Вечером 29 сентября возле одного из домов на улице Грибакиных сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего жителя Ленинградской области.

Задержание произведено в порядке статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Красногвардейский район, грабеж
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