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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержанный за хулиганство оказался еще и курьером мошенников

В Петербурге задержанный за хулиганство оказался еще и курьером мошенников

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге задержали 40‑летнего мужчину за хулиганство — а в ходе разбирательств вскрылось куда более серьёзное преступление

В Санкт-Петербурге задержанный за хулиганство 40-летний мужчина оказался причастен к более тяжкому преступлению. В ходе разбирательства выяснилось, что он выполнял роль курьера в мошеннической схеме против 90-летней пенсионерки с Новоизмайловского проспекта в Московском районе Петербурга.

Потерпевшей позвонили неизвестные и сообщили о якобы необходимости проверки из-за перевода средств на финансирование ВСУ. Под этим предлогом у женщины постепенно выманили более 9,7 млн рублей, которые она передала курьеру. Правоохранители сопоставили детали и установили личность задержанного.

Теперь вместо административного протокола за хулиганство мужчине грозит уголовная ответственность по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Все по теме: Московский район, мошенничество, пенсионеры
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