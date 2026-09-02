В Петербурге задержанный за хулиганство оказался еще и курьером мошенников

В Санкт-Петербурге задержанный за хулиганство 40-летний мужчина оказался причастен к более тяжкому преступлению. В ходе разбирательства выяснилось, что он выполнял роль курьера в мошеннической схеме против 90-летней пенсионерки с Новоизмайловского проспекта в Московском районе Петербурга.

Потерпевшей позвонили неизвестные и сообщили о якобы необходимости проверки из-за перевода средств на финансирование ВСУ. Под этим предлогом у женщины постепенно выманили более 9,7 млн рублей, которые она передала курьеру. Правоохранители сопоставили детали и установили личность задержанного.

Теперь вместо административного протокола за хулиганство мужчине грозит уголовная ответственность по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.