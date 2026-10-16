В Кронштадте выявили схему организации незаконной миграции

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кронштадтскому району Петербурга пресекли деятельность группы, занимавшейся организацией незаконного пребывания иностранных граждан в России.

По предварительным данным, с сентября 2025 года по март 2026 года двое жителей Санкт-Петербурга, вступив в сговор с неустановленными лицами, за вознаграждение оформляли иностранцам продление сроков пребывания и фиктивную постановку на миграционный учет.

Для осуществления преступной схемы активно использовались интернет-ресурсы.

Организаторы находили российских граждан, готовых формально выступить в качестве принимающей стороны, при этом реального предоставления жилья для зарегистрированных иностранцев не планировалось.

В результате этой деятельности было обеспечено незаконное пребывание в России как минимум 13 граждан одного из государств Восточной Азии.

Полиция установила и задержала предполагаемых организаторов — 39-летних мужчину и женщину.

В отношении них возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ, и они задержаны в установленном законом порядке.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются с целью выявления и привлечения к ответственности всех участников незаконной схемы.