Полицейские Гатчины раскрыли кражу из дачного дома

10 сентября к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратился 56-летний мужчина, сообщивший о краже имущества из его дачного дома в СНТ «Березка», массив «Красницы».

Полицейские выяснили, что в период с 7 по 10 сентября неизвестный, разбив стеклопакет на первом этаже, проник в дачный дом и похитил имущество на общую сумму 8 350 рублей.

В тот же день следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

14 сентября в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 58-летнего неработающего мужчину, ранее неоднократно судимого за кражи.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания на основании статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.