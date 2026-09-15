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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские Гатчины раскрыли кражу из дачного дома

Полицейские Гатчины раскрыли кражу из дачного дома

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Гатчинского района Ленобласти раскрыли кражу из дачного дома

10 сентября к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратился 56-летний мужчина, сообщивший о краже имущества из его дачного дома в СНТ «Березка», массив «Красницы».

Полицейские выяснили, что в период с 7 по 10 сентября неизвестный, разбив стеклопакет на первом этаже, проник в дачный дом и похитил имущество на общую сумму 8 350 рублей. 

В тот же день следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

14 сентября в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 58-летнего неработающего мужчину, ранее неоднократно судимого за кражи. 

Задержанного поместили в изолятор временного содержания на основании статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, кража
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