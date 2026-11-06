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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан мужчина, ударивший ножом прохожего в Ново-Манежном сквере

В Петербурге задержан мужчина, ударивший ножом прохожего в Ново-Манежном сквере

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Центральном районе Петербурга сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении с ножом на мужчину

Днем 3 ноября, около 14:00 в Ново-Манежном сквере Центрального района Петербурга в результате внезапно возникшего конфликта неизвестный нанёс несколько ножевых ранений 54-летнему мужчине. 

После нападения пострадавший самостоятельно добрался до кафе на Караванной улице, откуда в тяжёлом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

5 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан в квартире на улице Руставели 35-летний неработающий местный житель, подозреваемый в совершении указанного преступления.

Предварительно установлено, что в ходе конфликта мужчина нанес потерпевшему два удара ножом в грудь, после чего избавился от орудия преступления.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Центральный район, ножевое ранение
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