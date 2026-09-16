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Питерец.ру » Происшествия » Во Всеволожском районе в ДТП погиб 66-летний пешеход

Во Всеволожском районе в ДТП погиб 66-летний пешеход

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Всеволожского района Ленобласти проводят проверку по факту смертельного ДТП, в котором погиб пешеход

Вечером 15 сентября, около 20 часов на 24-ом километре автодороги «Санкт-Петербург-Свердлова-Всеволожск» во Всеволожском районе Ленинградской области 29-летняя женщина, управляющая автомобилем «Ниссан Кашкай» совершила наезд на пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода мужчину.  От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него совершил наезд автомобиль «Лада Ларгус», под управлением 36-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия 66-летний пешеход скончался от несовместимых с жизнью травм.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП, пострадавший пешеход
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