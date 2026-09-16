Во Всеволожском районе в ДТП погиб 66-летний пешеход

Вечером 15 сентября, около 20 часов на 24-ом километре автодороги «Санкт-Петербург-Свердлова-Всеволожск» во Всеволожском районе Ленинградской области 29-летняя женщина, управляющая автомобилем «Ниссан Кашкай» совершила наезд на пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода мужчину. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него совершил наезд автомобиль «Лада Ларгус», под управлением 36-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия 66-летний пешеход скончался от несовместимых с жизнью травм.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.