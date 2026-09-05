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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Кола» в Лодейнопольском районе ленобласти в ДТП погиб водитель «Рено Сандера»

На трассе «Кола» в Лодейнопольском районе ленобласти в ДТП погиб водитель «Рено Сандера»

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти

Вчера утром, 4 сентября около 11.10 на 187-ом километре федеральной трассы Р 21 «Кола» водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Рав 4» заканчивая маневр по обгону не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено Сандера», под управлением водителя 1961 года рождения.

В результате дорожного происшествия водитель «Рено» скончался на месте происшествия, его пассажирка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку. 

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, ДТП
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