В Ленобласти из-за вышедшего на дорогу лося в ДТП пострадал 16-летний пассажир легковушки

Накануне ночью, 20 сентября около 02:30 на 69-ом километре автодороги «Ушково-Гравийное» в Приозерском районе Ленобласти 23-летняя девушка, управляя автомобилем «Рено Меган», при объезде внезапно вышедшего на дорогу лося допустила занос. Съехав в кювет, иномарка опрокинулась.

В результате дорожного происшествия множественные травмы получил 16-летний пассажир легковушки. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали.

В течение года девушка-водитель 31 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД, при этом подавляющее количество штрафов - за превышение скорости.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.