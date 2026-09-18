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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге иномарка сбила 13-летнего подростка на электросамокате

В Петербурге иномарка сбила 13-летнего подростка на электросамокате

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим подростком

Накануне вечером, 17 сентября около 16:35 на регулируемом перекрёстке Шуваловского и Богатырского проспектов, в Приморском районе Петербурга 27-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди А7», совершил наезд на 13-летнего подростка, который пересекал проезжую часть на арендном электросамокате на запрещающий сигнал светофора, не спешившись и находясь без сопровождения взрослых. 

В результате дорожного происшествия подростка в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу. 

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ. 
За последний год водитель иномарки 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Все по теме: Приморский район, ДТП, дети, самокаты, подростки
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