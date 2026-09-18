В Петербурге иномарка сбила 13-летнего подростка на электросамокате

Накануне вечером, 17 сентября около 16:35 на регулируемом перекрёстке Шуваловского и Богатырского проспектов, в Приморском районе Петербурга 27-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди А7», совершил наезд на 13-летнего подростка, который пересекал проезжую часть на арендном электросамокате на запрещающий сигнал светофора, не спешившись и находясь без сопровождения взрослых.

В результате дорожного происшествия подростка в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ.

За последний год водитель иномарки 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.