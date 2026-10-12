В Красном Селе подросток на питбайке пострадал в ДТП

Накануне днем, 11 октября около 15 часов возле дома 19 корпус 2 по улице Первого Мая в городе Красное Село 60-летний мужчина, управляя автомашиной «EXEED TXL», двигаясь от проспекта Ленина в сторону Пушкинского шоссе, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 14-летнего водителя мотокроссового мотоцикла «Эндуро PROMAX», пересекавшего проезжую часть по запрещающему сигналу светофора.

В результате дорожного происшествия подростка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ. Проводится проверка.