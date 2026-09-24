В Московском районе мужчина сломал створку двери троллейбуса

Поздним вечером 21 сентября, около 22:30 к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 65 по улице Бассейной пассажир, находясь в троллейбусе № 24, умышленно сломал створку двери троллейбуса и скрылся.

Вчера вечером 23 сентября участковый уполномоченный полиции задержал возле дома 67 по улице Бассейной подозреваемого в причастности к этому инциденту 28-летнего мужчину.

По данному факту дознаватели возбудили уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ.

В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.