В Петербурге мужчина стрелял по птицам с балкона квартиры

Накануне вечером, 18 августа около 20:00 к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о стрельбе с балкона одной из квартир дома 26 корп. 2 по улице Доблести.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя указанного дома, который из хулиганских побуждений стрелял из окна своей квартиры из пневматической винтовки по голубям. Пневматическую винтовку изъяли.

В отделе полиции в отношении стрелявшего составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, мужчина отпущен под обязательство о явке.

Проверочные мероприятия продолжаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.