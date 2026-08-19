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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина стрелял по птицам с балкона квартиры

В Петербурге мужчина стрелял по птицам с балкона квартиры

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Красносельском районе полицейские задержали мужчину, упражнявшегося в меткости, стреляя по птицам с балкона квартиры

Накануне вечером, 18 августа около 20:00 к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о стрельбе с балкона одной из квартир дома 26 корп. 2 по улице Доблести.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя указанного дома, который из хулиганских побуждений стрелял из окна своей квартиры из пневматической винтовки по голубям. Пневматическую винтовку изъяли. 

В отделе полиции в отношении стрелявшего составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, мужчина отпущен под обязательство о явке. 

Проверочные мероприятия продолжаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Красносельский район, стрельба, пневматика
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