В центре Петербурга пьяный мужчина размахивал ножом в кафе

13 сентября к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о том, что в одной из точек общественного питания, расположенной на Сенной площади, неизвестный гражданин мужчина угрожает ножом посетителям.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали в помещении кафе мужчину 45 лет, не имеющего официального трудоустройства. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и примерно в 00:40, после внезапно вспыхнувшей ссоры, схватил нож со стола и начал им размахивать, целясь в другого посетителя заведения.

Полицейские нож изъяли.

Посетитель, мужчина 42 лет, подал письменное заявление в полицию, однако обращаться за медицинской помощью не стал.

В отношении инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

Задержанному избрана мера ограничения в виде подписки о невыезде и соблюдении должного поведения.