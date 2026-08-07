В Тосно задержали рецидивиста, ограбившего дачный дом

Вечером 5 августа, около 20:40 мужчина, взломав входную дверь, проник в дачный дом в деревне Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области. В доме он избил 36-летнего мужчину и его 75-летнюю мать, после чего открыто похитил мобильный телефон и скрылся.

Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу, откуда они были отпущены в удовлетворительном состоянии.

Вчера ранним утром, 6 августа около 06:00 возле дома 26 по проспекту Героев в городе Тосно полицейские задержали подозреваемого — 42-летнего ранее судимого жителя Петербурга.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.