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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе произошло массовое ДТП. Пострадал водитель «Тойоты»

В Красносельском районе произошло массовое ДТП. Пострадал водитель «Тойоты»

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские проводят проверку по факту массового ДТП в Красносельском районе

Накануне поздним вечером, 17 сентября около 22:05 на перекрестке Маршала Захарова и улицы Доблести, произошло дорожно-транспортное происшествие. 

Водитель, управляя автомобилем «Тойота Рав 4» , совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «Киа» и «Фиат», от удара автомобиль «Киа» совершил столкновение с автомобилем «Шкода».

В результате ДТП пострадал сам водитель «Тойоты», которого с места происшествия госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту аварии полицейскими проводится проверка.

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