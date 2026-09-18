В Красносельском районе произошло массовое ДТП. Пострадал водитель «Тойоты»

Накануне поздним вечером, 17 сентября около 22:05 на перекрестке Маршала Захарова и улицы Доблести, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель, управляя автомобилем «Тойота Рав 4» , совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «Киа» и «Фиат», от удара автомобиль «Киа» совершил столкновение с автомобилем «Шкода».

В результате ДТП пострадал сам водитель «Тойоты», которого с места происшествия госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту аварии полицейскими проводится проверка.