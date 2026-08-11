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Питерец.ру » Происшествия » На Комендантском проспекте в лобовом ДТП погиб водитель «Рено Логан»

На Комендантском проспекте в лобовом ДТП погиб водитель «Рено Логан»

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
️ Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Выборгском районе Петербурга

Накануне ночью, 10 августа около 02:30 возле дома 140 по Комендантскому проспекту произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. 

По предварительной информации, 68-летний мужчина, управляя автомашиной «Шкода Кодиак», двигаясь по Комендантскому проспекту от легковой улицы в сторону КАД по встречной полосе. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем «Рено Логан», под управлением 31-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении от КАД в сторону Легковой улицы.

В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия водитель «Рено Логан» скончался до прибытия скорой помощи.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств ДТП.

Все по теме: Выборгский район, ДТП
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