На Комендантском проспекте в лобовом ДТП погиб водитель «Рено Логан»

Накануне ночью, 10 августа около 02:30 возле дома 140 по Комендантскому проспекту произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

По предварительной информации, 68-летний мужчина, управляя автомашиной «Шкода Кодиак», двигаясь по Комендантскому проспекту от легковой улицы в сторону КАД по встречной полосе. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем «Рено Логан», под управлением 31-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении от КАД в сторону Легковой улицы.

В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия водитель «Рено Логан» скончался до прибытия скорой помощи.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств ДТП.