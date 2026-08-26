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Питерец.ру » Происшествия » В Сертолово в ДТП пострадали 4 человека

В Сертолово в ДТП пострадали 4 человека

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Всеволожского района Ленобласти проводят проверку по факту ДТП с несовершеннолетними  

Накануне днем, 25 августа около 12:40 возле дома 1 по Златоглавой улице в городе Сертолово 18-летний молодой человек, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», по неустановленной причине не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с наездом на препятствие и последующим опрокидыванием.

В результате дорожного происшествия пострадали 4 человека: водитель, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, его пассажиры, 17-летний юноша и 16-летняя девушка, также с полученными травмами госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, и 16-летняя девушка, которая в удовлетворительном состоянии была направлена на амбулаторное лечение. 

Как оказалось, прав на управление автомашиной у водителя не было. 

В его организме обнаружили алкоголь — 0,514 мг/л. 

В отношении водителя составили административные протоколы по ст. 12.8 ч.3, 12.7 ч.1 КоАП РФ. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП
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