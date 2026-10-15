В Кудрово задержали распространителя «синтетики»

В Кудрово, возле дома 15 по Европейскому проспекту, полицейские задержали 34-летнего неработающего местного жителя. Задержание стало результатом оперативной работы сотрудников УНК ГУ МВД России.

При обыске квартиры подозреваемого, находящейся по адресу: дом 4, Пражская улица, были обнаружены и изъяты 18 пакетов с порошкообразным веществом, общая масса которого составила 2240,3 грамма. Кроме того, оперативники изъяли приспособления для фасовки и взвешивания наркотиков: электронные весы и упаковочный материал.

Предварительная экспертиза одного из изъятых пакетов показала наличие психотропного вещества – амфетамина – массой 396,3 грамма. Анализ содержимого остальных 17 пакетов, общий вес которых составляет около 1844 граммов, будет проведен дополнительно.

По факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый заключен под стражу. В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступной деятельности задержанного и выявление возможных сообщников.