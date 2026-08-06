В Сестрорецке гараж оборудовали для незаконного производства синтетических наркотиков

В Санкт-Петербурге, в Курортном районе, сотрудники полиции выявили факт детонации химических реагентов в одном из гаражных помещений. Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли емкости с различными химикатами, а также восемь пакетов с неизвестным порошкообразным веществом и комплектующие для лабораторного оборудования.

Предварительная экспертиза содержимого одного из пакетов подтвердила, что обнаруженное вещество относится к категории наркотических средств. Его общая масса превысила шесть килограммов. Исследования остальной части изъятых веществ еще продолжаются.

На месте инцидента был задержан 42-летний гражданин. По предварительной информации, он подозревается в организации подпольного производства наркотиков, начавшегося в июне 2025 года, с последующим намерением распространять запрещенные вещества через систему тайников-закладок.

Следственным управлением ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Действия подозреваемого квалифицированы по статьям 30 (приготовление к преступлению) и 228.1 (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 3 и часть 5 соответственно.

Судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на полное установление всех обстоятельств данной противоправной деятельности и выявление возможных сообщников.