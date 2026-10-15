В Ленобласти водитель и пассажир легковушки погибли после ДТП с Газелью «Некст»

Накануне вечером, 14 октября около 20:10 на 5-ом километре трассы «Санкт-Петербург - Свердлова – Всеволожск» 19-летний молодой человек, управляя автомашиной «Хендай Солярис», двигаясь от Петербурга в сторону усадьбы «Богословка», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После этого «Хендай» совершил столкновение с Газелью «Некст», за рулем которой находился 43-летний мужчина.

В результате дорожного происшествия водитель легкового авто скончался в карете скорой помощи, а его 22-летний пассажир - на месте происшествия.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ.