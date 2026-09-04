В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Киа Рио»

Накануне вечером, 3 сентября около 18:00 на 79-ом километре федеральной трассы «Кола» вне населенного пункта в Кировском районе Ленинградской области, 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Рио», двигаясь в сторону города Мурманск, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Mercedes Actros» с прицепом.

В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Оба водителя, участники ДТП, в 2026 году неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.