На трассе «Скандинавия» каршеринг влетел в ограждение. Погибли два человека

Вчера вечером, 29 сентября на 70-ом километре трассы «Скандинавия», в Выборгском районе Ленинградской области 39-летний водитель, управляя каршеринговым автомобилем «Changan Alsvin Чанган», двигаясь в сторону Выборга со стороны Петербурга, по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на опору ограждения.

В результате ДТП водитель иномарки и 32-летний пассажир были госпитализированы в медучреждение в тяжелом состоянии, где последний скончался. 29-летний пассажир автомобиля, находившийся на заднем пассажирском сидении, не пристегнутый ремнем безопасности, от полученных травм погиб на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.