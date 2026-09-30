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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Скандинавия» каршеринг влетел в ограждение. Погибли два человека

На трассе «Скандинавия» каршеринг влетел в ограждение. Погибли два человека

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Проводится проверка по факту смертельного ДТП на автодороге «Скандинавия»

Вчера вечером, 29 сентября на 70-ом километре трассы «Скандинавия», в Выборгском районе Ленинградской области 39-летний водитель, управляя каршеринговым автомобилем «Changan Alsvin Чанган», двигаясь в сторону Выборга со стороны Петербурга, по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на опору ограждения. 

В результате ДТП водитель иномарки и 32-летний пассажир были госпитализированы в медучреждение в тяжелом состоянии, где последний скончался. 29-летний пассажир автомобиля, находившийся на заднем пассажирском сидении, не пристегнутый ремнем безопасности, от полученных травм погиб на месте происшествия. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, ДТП
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