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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские в ходе рейда по барам изъяли более 125 литров сомнительного алкоголя

В Петербурге полицейские в ходе рейда по барам изъяли более 125 литров сомнительного алкоголя

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Петербурга провели масштабный рейд по крупной сети баров: из незаконного оборота изъято более 125 литров алкоголя

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга провели масштабные рейды по барам одной из крупных сетей, охватив девять районов города. Инициированные многочисленными обращениями граждан, проверки были направлены на выявление нарушений законодательства и обеспечение общественного порядка.

С начала года в полицию поступила 771 жалоба, касающаяся деятельности заведений этой сети, среди которых были сообщения о шуме, конфликтах, драках, а также более серьезные инциденты, такие как грабежи и избиения. По результатам проверок по отдельным фактам были возбуждены уголовные дела, в том числе по статьям о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью.

В ходе комплексной проверки были обследованы 15 филиалов сети в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Невском, Петроградском, Центральном и Фрунзенском районах. Всего было проверено 317 человек, включая персонал и посетителей, среди которых 70 иностранцев.

Особое внимание уделялось соблюдению правил продажи алкогольной продукции. Из незаконного оборота было изъято более 125 литров алкоголя. В настоящее время устанавливается происхождение этой продукции и проверяется законность ее хранения и реализации.

Кроме того, 18 человек были доставлены в отделения полиции. Выявлено 11 административных правонарушений, большинство из которых связаны с миграционным законодательством и нарушениями в сфере предпринимательской деятельности.

Полиция продолжает аналогичные проверки заведений, реализующих алкоголь, с целью пресечения противоправных действий и защиты прав и безопасности граждан.

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