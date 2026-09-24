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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали мужа владелицы медцентра в Петербурге за обман пенсионеров

Полицейские задержали мужа владелицы медцентра в Петербурге за обман пенсионеров

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
За организацию схемы обмана пожилых пациентов под стражу взят муж владелицы медцентра в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли мошенничество, организованное, по версии следствия, мужем владелицы местного медцентра.

Установлено, что 39-летний житель Зеленогорска, фактически управлявший клиникой, использовал свое влияние на сотрудников и доверие пожилых пациентов. По его указанию людям навязывались процедуры без медицинских показаний. Пенсионеров уговаривали подписывать договоры на платные услуги, но клиника выполняла их частично или не выполняла вовсе.

В итоге двое потерпевших, включая 89-летнего мужчину, потеряли 862 тысячи рублей. Полицейские вычислили местонахождение подозреваемого и задержали его дома при поддержке спецполка.

Следственное управление УМВД по Центральному району возбудило дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. При обысках изъяты телефоны, компьютеры, носители информации, печати, медкарты и внутренняя документация.

Фигурант заключён под стражу. Продолжаются оперативные мероприятия по выявлению других эпизодов его деятельности.

Все по теме: Центральный район, мошенничество, пенсионеры
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