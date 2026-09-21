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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали рецидивиста с Северного Кавказа, пытавшегося вынести товар из магазина

В Петербурге задержали рецидивиста с Северного Кавказа, пытавшегося вынести товар из магазина

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В полицию доставили рецидивиста с Северного Кавказа, пытавшегося вынести товар из супермаркета

В минувшую субботу, 19 сентября около 15:00 в дежурную часть полиции Василеостровского района Петербурга поступила информация о попытке кражи из магазина по адресу: улица Железноводская, дом 68.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего безработного уроженца одной из республик Северного Кавказа. Он пытался вынести товар на сумму около 13 тысяч рублей, а также ударил охранника несколько раз по голове, когда тот попытался его остановить.

У задержанного ранее уже были судимости за кражи и преступления, связанные с наркотиками. Его доставили в районный отдел полиции, где составили административный протокол. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Васильевский остров, грабеж, магазин
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