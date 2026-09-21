В Петербурге пьяный мужчина угрожал ножом врачу «скорой помощи»

В ночь на 21 сентября к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что житель одной из квартир дома 45 корпус 1 по проспекту Наставников угрожает ножом врачу скорой помощи, прибывшему для оказания помощи его супруге.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции, задержали 44-летнего хозяина квартиры. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он угрожал 40-летнему медику, держа при этом в руках нож.

Мужчину доставили в отдел полиции, в отношении него составили административный протокол. Решается вопрос в возбуждении уголовного дела.