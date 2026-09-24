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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на КАД пострадал пассажир такси

В ДТП на КАД пострадал пассажир такси

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Всеволожского района Ленобласти проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим пассажиром такси

Сегодня утром, 24 сентября около 6 часов на 49-ом километре внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе Ленинградской области 47-летний мужчина, управляя автомобилем такси "Хендай Солярис", не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение, после чего 66-летний пассажир иномарки вышел из автомобиля. 

Автомашина "Газель", под управлением 49-летнего мужчины, двигавшаяся в попутном направлении, совершил наезд остановившийся после ДТП "Хендай", после чего иномарку отбросило на пассажира, стоявшего в тот момент возле автомобиля. 

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение в состоянии комы.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, КАД, ДТП, такси
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