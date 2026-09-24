В ДТП на КАД пострадал пассажир такси

Сегодня утром, 24 сентября около 6 часов на 49-ом километре внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе Ленинградской области 47-летний мужчина, управляя автомобилем такси "Хендай Солярис", не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение, после чего 66-летний пассажир иномарки вышел из автомобиля.

Автомашина "Газель", под управлением 49-летнего мужчины, двигавшаяся в попутном направлении, совершил наезд остановившийся после ДТП "Хендай", после чего иномарку отбросило на пассажира, стоявшего в тот момент возле автомобиля.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение в состоянии комы.