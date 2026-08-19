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Питерец.ру » Происшествия » В Вырице задержали мужчину за незаконный оборот наркотических средств

В Вырице задержали мужчину за незаконный оборот наркотических средств

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские в Вырице задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств

Накануне утром, 18 августа сотрудники уголовного розыска Гатчинского района Ленинградской области в ходе реализации оперативной информации в поселке Вырица по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали 34-летнего неработающего ранее судимого местного жителя.

В хозяйственной постройке на территории его частного дома оперативники обнаружили и изъяли 2 жестяные банки с пакетиками, в которых, как позже при исследовании одного из обнаруженных свертков экспертизой было установлено, что изъятое вещество оказалось амфетамином массой 112.05 гр. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ. Подозреваемого поместили в изолтяор на основании ст. 91 УПК РФ. 

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, наркотики
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