В Вырице задержали мужчину за незаконный оборот наркотических средств

Накануне утром, 18 августа сотрудники уголовного розыска Гатчинского района Ленинградской области в ходе реализации оперативной информации в поселке Вырица по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали 34-летнего неработающего ранее судимого местного жителя.

В хозяйственной постройке на территории его частного дома оперативники обнаружили и изъяли 2 жестяные банки с пакетиками, в которых, как позже при исследовании одного из обнаруженных свертков экспертизой было установлено, что изъятое вещество оказалось амфетамином массой 112.05 гр.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ. Подозреваемого поместили в изолтяор на основании ст. 91 УПК РФ.