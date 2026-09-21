На трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти начинаются работы по ликвидации колейности

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном снижении пропускной способности на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области. Ограничения вводятся на участке 22–40 км (от Кировска до Разметелево) из-за дорожных работ.

С 24 сентября по 22 октября на данном отрезке будет поочерёдно закрыта одна полоса в каждом направлении. На оставшейся полосе скорость ограничат до 40 км/ч. Работы включают устранение колейности на всех четырёх полосах, укрепление обочин, ремонт деформационных швов и нанесение разметки.

Производство будет вестись круглосуточно, поэтапно, участками до 5 км. В выходные дни в часы пиковой нагрузки работы переносят на направление с меньшим трафиком, чтобы не мешать дачникам. Для безопасности установят временные знаки, водоналивные барьеры, световые сигналы, а информацию о перекрытиях выведут на электронные табло. Сроки могут быть скорректированы из-за погоды. Схема движения согласована в установленном порядке.