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Питерец.ру » Общество » На трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти начинаются работы по ликвидации колейности

На трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти начинаются работы по ликвидации колейности

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На федеральной трассе Р-21 «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области начинаются работы по ликвидации колейности

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном снижении пропускной способности на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области. Ограничения вводятся на участке 22–40 км (от Кировска до Разметелево) из-за дорожных работ.

С 24 сентября по 22 октября на данном отрезке будет поочерёдно закрыта одна полоса в каждом направлении. На оставшейся полосе скорость ограничат до 40 км/ч. Работы включают устранение колейности на всех четырёх полосах, укрепление обочин, ремонт деформационных швов и нанесение разметки.

Производство будет вестись круглосуточно, поэтапно, участками до 5 км. В выходные дни в часы пиковой нагрузки работы переносят на направление с меньшим трафиком, чтобы не мешать дачникам. Для безопасности установят временные знаки, водоналивные барьеры, световые сигналы, а информацию о перекрытиях выведут на электронные табло. Сроки могут быть скорректированы из-за погоды. Схема движения согласована в установленном порядке.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ремонт дорог
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