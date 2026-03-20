СКА разгромил «Шанхайских Драконов» со счетом 5:1

СКА разгромил «Шанхайских Драконов» со счетом 5:1

+1
Опубликовал: Вадик Котов
СКА разгромил «Шанхайских Драконов» в последнем матче регулярного сезона КХЛ

20 марта в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного этапа Континентальной хоккейной лиги. На домашней арене «Ледовый дворец» команда СКА встретилась с клубом «Шанхайские Драконы». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 5:1.

Игра началась с шайбы гостей: на седьмой минуте Остин Вагнер из «Шанхайских Драконов» открыл счет. Однако игроки СКА быстро отыгрались: на девятой минуте Никита Недопёкин сравнял результат. Вскоре, на 11-й минуте, Рокко Гримальди вывел питерскую команду вперед. Валентин Зыков продолжил голевую серию хозяев, забросив две шайбы на 14-й и 27-й минутах матча, одну из которых он оформил как дубль. Итоговый счет в матче установил сам Зыков, оформив хет-трик на 57-й минуте.

После этой игры СКА имеет в своем активе 81 очко по итогам 68 матчей. Команда занимает пятое место в Западной конференции КХЛ.

