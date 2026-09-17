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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге прикрыли магазин по продаже поддельными «айфонами»

В Петербурге прикрыли магазин по продаже поддельными «айфонами»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Петербурге полицейские пресекли деятельность магазина, торговавшего поддельными «айфонами»

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России совместно со спецполком полиции ликвидировали точку продаж, где клиентам под видом новеньких фирменных смартфонов реализовывали восстановленные аппараты, а также устройства, собранные из непроверенных запчастей.

В ходе операции задержаны четыре продавца. Предположительно, в мае нынешнего года 37-летний горожанин открыл торговый объект на улице Марата, привлёк к делу троих сообщников (41, 29 и 25 лет). Под видом оригинальной техники там сбывали б/у и кустарно собранные гаджеты. Цены варьировались от 59 000 до 150 000 рублей.

Сейчас установлены шесть пострадавших, сумма ущерба — 541 000 рублей. По оценкам оперативников, жертв может быть гораздо больше. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

При обысках у задержанных изъяли 369 телефонов, четыре ноутбука, пять системных блоков, детали для гаджетов, претензии покупателей и бумаги доказательного значения. Организатор и один сообщник арестованы, двое других находятся под подпиской о невыезде.

Продолжаются мероприятия по выяснению обстоятельств, поиску новых эпизодов и потерпевших.

Все по теме: Центральный район, мошенничество
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