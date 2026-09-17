В Петербурге прикрыли магазин по продаже поддельными «айфонами»

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России совместно со спецполком полиции ликвидировали точку продаж, где клиентам под видом новеньких фирменных смартфонов реализовывали восстановленные аппараты, а также устройства, собранные из непроверенных запчастей.

В ходе операции задержаны четыре продавца. Предположительно, в мае нынешнего года 37-летний горожанин открыл торговый объект на улице Марата, привлёк к делу троих сообщников (41, 29 и 25 лет). Под видом оригинальной техники там сбывали б/у и кустарно собранные гаджеты. Цены варьировались от 59 000 до 150 000 рублей.

Сейчас установлены шесть пострадавших, сумма ущерба — 541 000 рублей. По оценкам оперативников, жертв может быть гораздо больше. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

При обысках у задержанных изъяли 369 телефонов, четыре ноутбука, пять системных блоков, детали для гаджетов, претензии покупателей и бумаги доказательного значения. Организатор и один сообщник арестованы, двое других находятся под подпиской о невыезде.

Продолжаются мероприятия по выяснению обстоятельств, поиску новых эпизодов и потерпевших.